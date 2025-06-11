شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد مودرن يجدد عقد أيمن المزين للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو السكة الحديد مودرن تجديد عقد أيمن المزين للموسم المقبل بدورى المحترفين بعدما نجح في قيادة الفريق خلال الموسم المنقضى بالمسابقة واستطاع انتشاله من عثرته بعدما كان قريبا من أندية الهبوط واستطاع الدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود للممتاز .

وتحاول الشركة الراعية للسكة الحديد توفير كافة متطلبات الفريق خلال الميركاتو الصيفى الجارى من أجل عودته للدورى الممتاز من جديد في ظل الإمكانيات الكبيرة المتوفرة له ، بالإضافة لتواجد عدد كبير من اللاعبين .

يذكر أن السكة الحديد احتل المركز الخامس بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 57 نقطة .