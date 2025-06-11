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اتحاد اليد يحدد 17 يونيو للاجتماع السنوي لأندية المحترفين

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اتحاد اليد يحدد 17 يونيو للاجتماع السنوي لأندية المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 11 يونيو 2025 05:15 م

يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى الاجتماع السنوي للاتحاد للموسم 2025/2026 لأندية المحترفين يوم 17 يونيو الجارى، بمقر الإتحاد بمدينة نصر .

و أرسل اتحاد اليد تعميم هام على جميع أندية دورى  المحترفين ة عمومى السيدات (أ - ب) وباقى الدرجات وكرة اليد المصغرة بخصوص المؤتمر السنوى العام للموسم الرياضي 2025-2026 ، حيث أن مؤتمر السيدات يعقد يوم 24 من نفس الشهر الجارى .

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها نشرة تعليمات الموسم الجديد و تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد و خريطة القيد تمهيدا لتسجيل اللاعبن فى جميع المراحل السنية المختلفة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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