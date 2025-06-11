شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لمنع انتقال حسام عبد المجيد للأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو نادى الزمالك لمنع انتقال حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول بالنادى إلى الأهلى ، وتدرس إدارة النادى تجديد عقد اللاعب ثم الموافقة على خروجه للإعارة..

وأخطر حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة.

وتلقى عبد المجيد عروضًا من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بـ الدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يفاضل اللاعب بين تلك العروض لاختيار الأفضل بينها لتقديمه للنادى للحصول على الضوء الأخضر للخروج إلى الاحتراف الخارجي.

نرصد في السطور التالية خطة الزمالك لمنع رحيل اللاعب الأهلى ..

- حسام عبد المجيد تلقى عروضا من روسيا وبلجيكا

- الزمالك يريد تعديل وتمديد عقد اللاعب

- النادى يرغب تحصين اللاعب من اغراءات الاهلى

- الزمالك يدرس تجديد العقد ثم الخروج للإعارة

- جلسة منتظرة بين اللاعب والنادى للاتفاق على التجديد