شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك : الاتفاق مع سانتوس على قيادة الفريق في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالى ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش المغربى لتولى القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وقال المصدر لليوم السابع أنه كان هناك مفاضلة بين سانتوس ومدرب أخر إسبانى، إلا أنه تم الاستقرار على ساتوس، ويتبىق الاتفاق على الرتوش النهائية لتولى مهمته مع الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر أن الفريق يسعى للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد لتعويض البطولات التي فقدها في الموسم المنقضى.

وأشار المصدر في تصريحاته أن المقابل المادى سيحسم إتمام الصفقة ، خاصة وأن الزمالك لديه ميزانية تم رصدها للصفقات الجديدة بالإضافة إلى المدير الفني.

ومن المقرر أن يتم إنهاء الاتفاق مع المدير الفني الجديد مع جون إدوارد المدير الرياضى الجديد بالزمالك قبل توقيع العقود مع سانتوس.