شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب اليد الشاطئية فى الجولة العالمية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وائل عبد العاطى المدير الفنى لكرة اليد الشاطئية قائمة اللاعبين التى تغادر صباح غدا الخميس إلى تونس ، لخوض منافسات المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية - IHF Beach Handball Global Tour 2025 يومي 13 و14 يونيو الجاري بمدينة الحمامات - تونس، بمشاركة 4 منتخبات: مصر، كرواتيا، إسبانيا، وتونس.



تضم قائمة المنتخب بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى كل من اللاعبين:عبد الرحمن عواض – أحمد حسن – عمار محمد – عمر الفولي – محمد حمدي – محمد عبد العظيم – هشام محمد – محمد جمال – يوسف أسامة – يوسف طارق – عماد صبري – محمد مجدي – محمود نعمان - مؤمن تامر.

جدول مباريات منتخب مصر:

الجمعة 13 يونيو



كرواتيا – 8:50 صباحًا

تونس – 16:30 مساءً

السبت 14 يونيو



إسبانيا – 9:40 صباحًا

مباريات تحديد المراكز.