شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ ترتيبات معسكر إعداد خارجى فى تركيا استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولى نادى بيراميدز الترتيبات لإقامة معسكر إعداد خارجى مغلق ، خلال الفترة المقبلة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026.

ومن المنتظر أن يقام معسكر الإعداد فى تركيا ويستمر لمدة اسبوعين، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد فى 8 أغسطس المقبل.

وتصدر نادى بيراميدز قائمة الأندية الأفريقية والمصرية والعربية فى التصنيف الشهرى الصادر اليوم الأربعاء من الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، وذلك بعدما توج بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.

وحل بيراميدز في المرتبة الـ51 عالميًا برصيد 213.5 نقطة، متفوقًا على النادي الأهلي الذي تراجع إلى المرتبة الـ53 عالميًا برصيد 209 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المرتبة الـ 83 عالميًا بدلاً من المركز الـ 66 الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي برصيد 170 نقطة.

وتصدر ريال مدريد الإسباني تصنيف أندية العالم برصيد 470 نقطة، بينما حل برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 434 نقطة، كما حل الإنتر الإيطالي في المرتبة الثالثة برصيد 419 نقطة، بينما ارتقى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا إلى المرتبة الرابعة.