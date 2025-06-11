شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : شكوى زيزو تمهيدا لإيقاف اللاعب وتغريمه ماليا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن الشكوى الجديدة التي سيتم تقديمها ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، إلى لجنة التظلمات بعد إعلان الأهلى رسميا ضم اللاعب في صفقة انتقال حر، خطوة نحو شكوى أخرى لـ فيفا.

وقال المصدر لليوم السابع أن الشكوى للتظلمات والفيفا هدفها هو إيقاف اللاعب و تغريمه ماليا خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلى رسميا قبل هذا الموعد .

وأضاف المصدر أن لائحة رابطة الأندية تتضمن أن الموسم ينتهى بنهاية كل البطولات التي تنظمها الرابطة سواء رسمية أو ودية، كما أن الزمالك قرر التصعيد للحفاظ على حقوقه بعد رد لحنة الانضباط بعدم الاختصاص.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى ليوم 12 يونيو، إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر، حيث كشف مصدر بالزمالك أن لائحة المسابقات الخاصة برابطة الأندية تتضمن شرح لمصطلح موسم الدورى، والتي جاءت كالتالى .. الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين، وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين.