شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،منع المدربين من التواجد في المنطقة الفنية بالمباريات بدون الرخصة التدريبية،15مليون جنيه سبب خلاف عبد الله السعيد والزمالك على التجديد.

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التعديلات فيما يخص المدربين في تعليمات القيد الصيفي الذى فتح بابه اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

مازالت مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لتجديد عقده مع الفريق، والذى انتهى بنهاية الموسم، جارية للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن التجديد.

الزمالك يقرر تعديل وتمديد تعاقد ناصر منسى

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، على تعديد وتمديد تعاقد ناصر منسى مهاجم الفريق الكروى الأول، بما يتناسب مع عطاءه وإمكانياته التى يظهر بها مع الفريق. يتقدم مسئولو نادى الزمالك، بشكوى جديدة ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق الذى انتقل لصفوف فريق الأهلى، بعدما أكدت لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى شكوى النادى ضد اللاعب.

تواصل مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية مع وكيل محمد شريف لاعب الأهلى والخليج السعودى السابق للتفاوض حول انضمام اللاعب إلى الزمالك فى ميركاتو الصيف.

أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم إجراءات جديدة فى لائحة الإعارات بين الأندية، والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من الموسم الكروى المقبل، والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الأندية من اللاعبين المعارين ومنع الاستغلال المفرط لهذه الآلية.

شاهندة المغربي ويارا وحسام عزب يمثلون التحكيم المصري بأمم أفريقيا للسيدات