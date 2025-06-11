شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي قبل لقاء إنتر ميامي: جاهزون لمواجهة ميسي بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصل النادي الأهلي عن مواجهة نادي إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مع أندية: إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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نرصد في التقرير التالى أهم ما قاله لاعبو الأهلى عن مواجهة ميسى نجم إنتر ميامى الأمريكي في افتتاحية كأس العالم للأندية :-

خوان ريبيرو

أكد الإسباني خوان ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي أن التعامل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يُعد مهمة معقدة لأي فريق، مشيرًا إلى أن إيقافه يتطلب تركيزًا وانضباطًا شديدًا.

وفي تصريحات لشبكة ESPN ، قال ريبيرو: "لا توجد طريقة حقيقية للاستعداد لمواجهة ميسي. يجب أن نكون منضبطين معه، ومهمتنا أن نمنع وصول الكرة إليه بسهولة. لأنه بمجرد استلامه للكرة، يفعل ما يفعله دائمًا". وأضاف ريبيرو: "ميسي يحتاج إلى رقابة خاصة، لكنه معتاد على هذا النوع من الضغط".

محمد الشناوى

قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن اللاعبين على أتم الجاهزية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتحقيق نتائج جيدة خلال منافسات البطولة العالمية.

وأضاف: سنخوض مواجهة قوية في افتتاح كأس العالم للأندية، وقلت للاعبين إننا محظوظون في خوض تلك المباراة، ونحن نواجه إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه لاعبًا عظيمًا مثل ليونيل ميسي .

إمام عاشور

من جانبه، أكد إمام عاشور لاعب الأهلي في تصريحات لموقع «فيفا» على استعداده للمباراة الافتتاحية للبطولة أمام نادي إنتر ميامي ، أشعر بحماس كبير للعب أمام ميسي أفضل لاعب في العالم وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم النادى ، فمثل هذه البطولات تمثّل فرصة يتطلع إليها كل لاعب من أجل المشاركة والتألّق .

أحمد سيد زيزو

كما تحدث أحمد سيد زيزو المنضم حديثا للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عن مواجهة إنتر ميامي الذي يضم ليونيل ميسي، أوضح: «تركيزي الأساسي أن أظهر بشكل مميز في أول مباراة لي مع الأهلي بغض النظر عن المنافس.. وكنت أتطلع دائمًا للتواجد في مثل هذه البطولات الكبيرة، والأهلي منحني هذه الفرصة».

مروان عطية

في السياق ذاته، قال مروان عطية لاعب نادي القرن الأفريقي إن مواجهة نادي إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية ستكون حدثًا مهمًا وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي.

وأضاف مروان عطية: مواجهة إنتر ميامي في الافتتاح ستكون حدثًا مهمًّا وكبيرًا، واللاعبون يشعرون بحجم الحدث وجميعنا على قدر المسئولية».

وأوضح: «مواجهة إنتر ميامي صعبة وسنخوض المباراة ونحن واثقون من قدراتنا بكل تأكيد، وإنتر ميامي فريق كبير ويقوده ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ولكن في نفس الوقت الأهلي نادٍ كبير، وهدفنا فقط تحقيق الفوز.

حسين الشحات

كما تحدث حسين الشحات للموقع الرسمي لـ«فيفا» عن مواجهة ليونيل ميسي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، قائلا: حماسي لهذه البطولة يفوق الوصف، فكونها النسخة الأولى، فهذا يضفي عليها طابعًا استثنائيًا وتاريخيًا، والتواجد وسط هذا الجمع من النجوم يمثل دافعًا إضافيًا ، مشيرا لا شك أن مواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم، والنجوم الآخرين في المباراة الافتتاحية تمثل حدثًا عظيمًا.