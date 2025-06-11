شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 5 لاعبين من الجونة بعد انتهاء إعارتهم في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل 5 لاعبين عن صفوف فريق الجونة بعد انتهاء الموسم الجاري، وفتح باب القيد الصيفي للأندية، ورحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مسيرة مع الفريق استمرت لمدة موسمين.

ورحل عن صفوف الفريق الساحلي كل من: "فيفور أكيم المعار من سيراميكا، أحمد العش المعار من البنك الأهلي، أحمد رضا المعار من وادي دجلة، أحمد كهربا المعار من بلدية المحلة، ومحمد النحاس المعار من إنبي".

جدير بالذكر أن الجونة، أنهى الموسم المنصرم ببطولة الدوري المصري، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، وفي رصيده 30 نقطة.

وكتب نادي الجونة، عبر صفحته الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد موسمين مـن العمل الجاد والقـيادة المميزة، نودّ أن نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير للكابتن علاء عبد العال، عـلى ما قدّمه لنادي الجـونة».

وأضاف النادي الساحلي، في بيانه: "شكرا لك على إخلاصك، وتفانيك، وروحك القتالية التي زرعـتها داخل الفريق، ونتمنى لك كـل النجاح والتوفيق في خطوتك المقبلة، وستبـقى دائما جزءا من عائلة الجونة".