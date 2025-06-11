شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفوز على ألمانيا فى بطولة التحدي الدولية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، على نظيره المنتخب الألماني، في ختام مبارياته ببطولة التحدي الدولية، التي تحضتنها الصين خلال الفترة الحالية.

وحقق منتخب السلة الفوز على ألمانيا بنتيجة 77-53، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 44-24.

كان قد حقق المنتخب الوطني الفوز على الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أول مباراتين بالبطولة.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا وهم، بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.

يرأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا أحمد مرعي، وإمام عبدالبديع مدربًا، الدكتور محمود علاء والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، وليد الخراط إداريًا، محمد عيسى مدلك