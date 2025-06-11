شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تجديد تعاقد مريم مصطفى ليبرو سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

إستقر مسئولو نادى الزمالك على تجديد تعاقد مريم مصطفى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى خلال الموسم الجديد و لكن لم يتم حتى الأن إعلان التجديد أو الصفقات الجديدة بشكل رسمى .

و يسعى الزمالك إلى حسم ملف الصفقات الجديدة فى الأيام المقبلة ، خاصة بعد أن تسببت شروط وضوابط اتحاد الكرة الطائرة فى التعاقدات الجديدة فى إعادة نظر مسئولى الزمالك فى صفقات الموسم المقبل على صعيد فريق سيدات الطائرة، من حيث وضع فى الحسبان الأولوية فى التعاقدات.

وتفيد الضوابط الجديدة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

ويخطط مسئولو نادى الزمالك لتخفيض ميرانية ألعاب الصالات خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشكل أعباء مالية لا تتوافق مع المردود، فى خطوة لخلق توازن فى عقود اللاعبين على كافة الألعاب.

ويدرس مسئولو الزمالك هذا الأمر قبل خطوة التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم فرق الصالات فى الموسم الجديد.

كما أن مسئولى الزمالك وضعوا عامل السن كعامل أساسى سواء فى التجديد أو التعاقدات الجديدة فى ظل وجود لاعبين فى أكثر من فريق فى صالات الزمالك تخطى الـ 35 عاما، لا سيما أن مسئولى الزمالك وضعوا فى الاعتبار عامل حاجة الفريق والمراكز التى تحتاج دعم دون النظر إلى أسماء من أجل مصلحة فرق الصالات للبناء على ذلك فى المواسم المقبلة.