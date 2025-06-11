شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: يشرفني الحصول على لقب أفضل لاعبة في موسم الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعربت البطلة المصرية نور الشربيني عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل لاعبة الاسكواش، وأفضل روح رياضية خلال موسم 2024-2025.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها على فيس بوك: لم يكن الأسبوع الماضي في بطولة بريطانيا المفتوحة كما كنت أطمح، لكنني راضية جداً عن أدائي وفخورة بالإيجابيات التي خرجت بها من هذه المشاركة.

أضافت: يشرفني أن أحصل على جائزة أفضل لاعبة في العام، وهو تقدير كبير أعتز به، وأشكر كل من صوّت لي ومجلس إدارة PSA على هذه الثقة.

واصلت: أما الجائزة التي كان لها وقع خاص في قلبي، فهي جائزة روح الإسكواش للسيدات، والتي يتم التصويت عليها من قبل زميلاتي اللاعبات. هذا التقدير من داخل مجتمع اللاعبين يعني لي الكثير ويجعلني أشعر بالفخر والتأثر. شكراً لكل من اختارني، وآمل أن نستمر معاً في صناعة ذكريات لا تُنسى داخل وخارج الملعب.

واختتمت: ومن أبرز لحظات حفل الجوائز، حضور تكريم الأسطورتين سارة فيتزجيرالد وجونا بارينغتون كان من الرائع مقابلتهما والاستماع إلى قصصهما الملهمة عن اللعبة، الآن حان وقت الاهتمام بالكتف والاستعداد جيداً لآخر محطة هذا الموسم بطولة العظماء الثامنة في كندا.