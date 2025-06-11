شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات هامة عن مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية لتي تشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ ، ويخوض الأهلي هذه البطولة العالمية وسط طموحات قوية من الجماهير الحمراء بتقديم عروض جيدة ونتائج قوية في كأس العالم للأندية..ونستعرض في السطور التالية أهم الإستفسارات الخاصة بمباريات الأهلي في البطولة العالمية.

س:متى يستهل الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية؟

ج: يلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في الثالثة من فجر الأحد الموافق 15 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

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س: هل إكتملت قائمة الأهلي في أمريكا؟

ج: لا ..مازالت البعثة الأهلاوية تنتظر وصول وسام أبو علي في الساعات الأولى من صباح غداً ، الخميس، عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة سلطنة عمان أمس في تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا.

س: ماذا عن بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

ج:تضم بعثة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

س: ماذا عن مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

ج: يقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

س: ماذا عن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية؟

ج: مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي vs إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.