مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

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تختتم غدا الخميس منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقى فريقا سيراميكا حامل اللقب والبنك الأهلى فى المباراة النهائية، فيما يواجه إنبي نظيره الإسماعيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

مع دقات الثامنة مساء غد الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد السلام، لمتابعة المباراة المثيرة بين البنك الأهلي وسيراميكا، والتي تجمع الفريقين في إطار منافسات نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث سيراميكا عن الدفاع عن اللقب الذي يحمله في آخر نسختين، بينما يسعى البنك الأهلي لتحقيق أول بطولة في تاريخه.

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي

يستضيف استاد السلام، في تمام الخامسة مساء غد الخميس، مواجهة مثيرة بين إنبي والإسماعيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر، وكان إنبي خسر في الدور نصف النهائي أمام البنك الأهلي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما خسر الإسماعيلي أمام سيراميكا بنتيجة 3-0.

وقت إضافي في النهائي

أخطر مسئولو رابطة الأندية، ناديي سيراميكا والبنك الأهلي باللجوء إلى الوقت الإضافي حالة انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بالتعادل.

القيمة التسويقية للفرق الأربعة

تبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11 مليوناً و530 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلي 6 ملايين و730 ألف يورو، وتبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلي 3 ملايين و200 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

من المقرر أن يحصل البطل على مكافأة مادية تصل إلى 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون سبورت مباراتي كأس عاصمة مصر في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.