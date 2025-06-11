شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يجدد عقد حسام عبد العال للموسم المقبل فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

قرر مصطفى الشامى المدير الفني لبلدية المحلة تجديد عقد حسام عبد العال المدير الفني للفريق للموسم المقبل بدورى المحترفين لإضفاء جو من الاستقرار الفني للفريق بعدما عانى كثيرا خلال الموسم الماضى وكان قريبا من مثلث الهبوط قبل التعاقد مع حسام عبد العال .

ومن المقرر أن يعقد مصطفى الشامى جلسة ودية مع حسام عبد العال خلال الفترة المقبلة من أجل معرفة طلباته بشأن اللاعبين المستغنى عنهم ، واللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم ، في إطار خطة الإدارة نحو العودة للمنافسة على الصعود للممتاز مرة أخرى في الموسم المقبل .