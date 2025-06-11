شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القيد.. تعرف على رسوم القيد والشكاوي والتوثيق في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء في فتح باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وحسب اللائحة والشروط الجديد فإن رسوم القيد والشكاوي والتوثيق جاءت كالتالي:

رسوم الشكاوى: تتراوح بين 500 جنيه و 20000 جنيه

رسوم اللجان القضائية: 5000 جنيه.

رسوم قيد لاعب في قائمة فريقه بدلاً من لاعب تم رفع اسمه

أندية القسم الأول: 30000 جنيه للاعب.

أندية القسم الثاني: 5000 جنيه للاعب.

أندية القسم الثالث: 2000 جنيه للاعب.

أندية القسم الرابع: 500 جنيه للاعب.

المراحل السنية: 400 جنيه للاعب.

الصالات: 2000 جنيه للاعب.

الكرة النسائية: 2000 جنيه للاعبة.

رسوم القيد والاستعلام والتصاريح: تتراوح بين 100 جنيه و 2000 جنيه مصري.

رسم 1000 دولار تأمين استقدام لاعب أجنبي.

رسوم توثيق العقود:

3% للاعبين المقيدين بالقائمة الأولى المستمرة عقودهم.

4% للاعبين المنتقلين.

5% للاعبين الأجانب (المستمرة عقودهم أو المنتقلين).

الحد الأدنى لتوثيق العقد يتراوح بين 500 جنيه و 20000 جنيه حسب القسم ونوع اللاعب.

يتم سداد رسم تنمية موارد الدولة طبقًا للقانون.

رسم توثيق عقد الوكيل مع لاعب: 10000 جنيه.

رسم توثيق عقود الأجهزة الفنية: 3% من القيمة السنوية للعقد بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنمية موارد الدولة.

رسم توثيق العقد الثلاثي بين ناديين واللاعب: 20000 جنيه (يتم توثيق العقد خلال 30 يومًا من تاريخ تحريره).