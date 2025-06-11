شكرا لقرائتكم خبر عن سفر الفوج الأول لمنتخب الجودو إلى المجر للمشاركة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفوج الأول من بعثة منتخب الجودو، خلال الساعات الماضية، إلى المجر للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الجارى ببودابست.

وضم الفوج الأول كل من هشام مصباح رئيس الجهاز الفنى لمنتخب الجودو ، وإيزومى هيروشى المدير الفني للمنتخب ، بالإضافة إلى يسرى سامى لاعب المنتخب، على أن يغادر الفوج الثانى لاحقا.

ويشارك منتخب الجودو في البطولة بقائمة تضم 5 لاعبين وهم كل من عمر الرملى وزن 100 كجم ، يسرى سامى وزن 60 كجم، عبد الرحمن عبد الغنى وزن 90 كجم، بالإضافة إلى عبد الله عبد السميع وزن 100 كجم، ومحمد ابو راقية وزن فوق 100 كجم.

ويرأس بعثة المنتخب محمد السيد عضو مجلس الإدارة بينما يتواجد محمد مطيع رئيس الاتحاد بالمجر، لحضور كونجرس الاتحاد الدولى للعبة الذى يقام على هامش البطولة.