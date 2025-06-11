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موعد مباراة الاتحاد السكندرى وبترو دى لواندا بنصف نهائى BAL للسلة

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موعد مباراة الاتحاد السكندرى وبترو دى لواندا بنصف نهائى BAL للسلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 11 يونيو 2025 12:15 م

يلتقى، اليوم الأربعاء، فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره بترو دى لواندا الأنجولى بنصف نهائى بطولة أفريقيا لأندية السلة bal التى تقام بجنوب أفريقيا، وذلك بعد أن فاز بترو دى لواندا على نظيره المنستيرى التونسي بربع النهائي.

 

موعد مباراة الاتحاد السكندرى و بترو دى لواندا

تقام المباراة بين الاتحاد السكندرى مع بترو دى لواندا الأنجولى بنصف نهائي بطولة bal  فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تأهل الاتحاد السكندرى إلى نصف نهائى BAL

صعد الاتحاد السكندرى لنصف النهائي بالتغلب على الفتح الرباط المغربى الأحد الماضى، وكان يترقب الفائز من مواجهة المنستيرى وبترو دى لواندا، والتى حسمها الأخير، ليلتقى مع زعيم الثغر.

قائمة الاتحاد السكندرى ببطولة BAL

يشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعبا وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل، وتعرض ميدو طه لإصابة تم تشخيصها بتمزق العضلة الخلفية تمنعه من المشاركة فى باقى مباريات الفريق بالبطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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