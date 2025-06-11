شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد الحد الأقصى للإعارات بين الأندية بسنة واحدة.. 5 شروط صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم إجراءات جديدة فى لائحة الإعارات بين الأندية، والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من الموسم الكروى المقبل، والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الأندية من اللاعبين المعارين ومنع الاستغلال المفرط لهذه الآلية.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

تضمنت اللائحة الجديدة خمسة بنود رئيسية تحدد إطار عمل الإعارات على النحو التالي:

الحد الأقصى للإعارات الصادرة.. لا يجوز لأي نادٍ إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم الكروي الواحد، يهدف هذا البند إلى الاحتفاظ بقاعدة كافية من اللاعبين في النادي الأصلي وعدم تفريغ الفرق بشكل مبالغ فيه.

الحد الأقصى للإعارات الواردة.. لا يجوز لأي نادٍ استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم. يضمن هذا البند أن تعتمد الأندية بشكل أكبر على لاعبيها الأساسيين والناشئين، بدلاً من الاعتماد الكلي على اللاعبين المعارين.

تحديد عدد اللاعبين المعارين لنفس النادي.. لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نادٍ واحد إلى نفس النادي خلال الموسم، هذا يمنع ظاهرة "نادي التابع" أو "النادي الرديف" التي قد تحدث عندما يعتمد نادٍ بشكل كبير على استعارة عدد كبير من اللاعبين من نادٍ آخر.

تحديد عدد اللاعبين المستعارين من نفس النادي.. في المقابل، لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم. هذا البند يعزز مبدأ التنوع في مصادر اللاعبين المعارين ويشجع الأندية على البحث عن المواهب من مصادر مختلفة.

مدة الإعارة القصوى.. لا يجوز إعارة اللاعب لمدة تزيد عن سنة واحدة. هذا البند يضمن مرونة أكبر للاعبين والأندية في نهاية كل موسم، ويتيح للاعبين فرصة العودة إلى أنديتهم الأصلية أو البحث عن فرص جديدة، كما يتيح للأندية تقييم احتياجاتها بشكل دوري.