شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يلتقى ناشئى 2004 وديا قبل السفر إلى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب كرة اليد 2006 ، منتخب الناشئيم مواليد 2004 السبت المقبل فى ودية قبل سفر الأول إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم التى تقام هناك .

وأعلن مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد، قائمة الفراعنة لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها ببولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية..

حرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي توفير افضل برنامج إعداد للشباب واختتمه امس بالعودة من من معسكر أوروبي بعد اللعب مع صربيا وكرواتيا ، ومن المقرر ان يلعب المنتخب ودية اخيرة قبل السفر الي بولندا ، وغالبا ستكون محلية مع احد المنتخبات المصرية