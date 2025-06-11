شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات هيئة الشرطة لإجراء الفحوصات الطبية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش في بيان رسمي، عن توقيع بروتوكول بين كل من الاتحاد المصري للاسكواش ومستشفيات هيئة الشرطة لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للاعبين، وفقاً لقرار وزارة الشباب والرياضة تمهيداً لتسجيلهم في الموسم الجديد 2025/20.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالي:

تم توقيع بروتوكول بين كل من الاتحاد المصري للاسكواش ومستشفيات هيئة الشرطة لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة وفقاً لقرار وزارة الشباب والرياضة للاعبي ولاعبات الاتحاد المصري للاسكواش تمهيداً لتسجيلهم في الموسم الجديد 2025/20

على جميع الاداريين البدء في الإجراءات وموافاة الاتحاد بكشف موضح به أسماء اللاعبين واللاعبات المزمع تسجيلهم للموسم الجديد وسداد رسوم الفحوصات في الاتحاد (مبلغ 1300 جنيه للاعب الواحد) في موعد أقصاه 1/7/2025 حتى يتسنى للاتحاد التنسيق وتسليم اداريين الأندية خطابات التحويل حيث ان منظومة الطب الرياضي بمستشفيات هيئة الشرطة ستقوم باستقبال لاعبي الاسكواش فقط في وجود خطاب تحويل من الاتحاد المصري للاسكواش.



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