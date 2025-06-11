شكرا لقرائتكم خبر عن 15مليون جنيه سبب خلاف عبد الله السعيد والزمالك على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

مازالت مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لتجديد عقده مع الفريق، والذى انتهى بنهاية الموسم، جارية للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن التجديد.

ويطلب عبد االله السعيد التجديد لمدة موسمين مقابل 35 مليون جنيه في الموسم، في المقابل يسعى الزمالك لتجديد عقد اللاعب موسم واحد فقط، مقابل 20 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين اللاعب وعمرو الجناينى عضو لجنة لتخطيط لحسم الموقف النهائي للاعب سواء بالاستمرار مع الفريق وتجديد عقده أو الرحيل عن ميت عقبة.

وكان الزمالك قرر تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى والمسئول عن التعاقدات والصفقات ، بالتنسيق مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط.