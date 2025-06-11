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15مليون جنيه سبب خلاف عبد الله السعيد والزمالك على التجديد

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15مليون جنيه سبب خلاف عبد الله السعيد والزمالك على التجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 11 يونيو 2025 02:00 م

مازالت مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول  لتجديد عقده مع الفريق، والذى انتهى بنهاية الموسم، جارية للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن التجديد.

ويطلب عبد االله السعيد التجديد لمدة موسمين مقابل 35 مليون جنيه في الموسم، في المقابل يسعى الزمالك لتجديد عقد اللاعب موسم واحد فقط، مقابل 20 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين اللاعب وعمرو الجناينى عضو لجنة لتخطيط لحسم الموقف النهائي للاعب سواء بالاستمرار مع الفريق وتجديد عقده أو الرحيل عن ميت عقبة.

وكان الزمالك قرر تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى والمسئول عن التعاقدات والصفقات ، بالتنسيق مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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