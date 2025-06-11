شكرا لقرائتكم خبر عن منع المدربين من التواجد في المنطقة الفنية بالمباريات بدون الرخصة التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التعديلات فيما يخص المدربين في تعليمات القيد الصيفي الذى فتح بابه اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وحسب شروط القيد، يجب على النادي توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل بداية المسابقات لاستخراج بطاقات التواجد في المنطقة الفنية.

كما أن المدير الفني الذي يقوم بفسخ العقد مع النادي لا يتولى مسؤولية نادٍ آخر في نفس المسابقة خلال الموسم، ويجوز له التعاقد مع نادٍ آخر إذا كان إنهاء العقد من طرف النادي (بحد أقصى ناديين فقط في نفس المسابقة).

ويجب على النادي الذي يغير المدير الفني إثبات الطرف الفاسخ للعقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

ولا يجوز تواجد المدير الفني والمدربين المساعدين في المنطقة الفنية بملعب المباراة إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المحددة للمسابقة وبطاقة المدير الفني أو المدرب الصادرة من الاتحاد.

كما لن يتم استخراج البطاقة للمدرب إلا بعد سداد كافة الجزاءات الصادرة بحقه.

رخص المدربين (الحد الأدنى للعمل بالمسابقات):

القسم الأول: رخصة المدير الفني A، رخصة مساعد المدرب B.

القسم الثاني: رخصة المدير الفني B، رخصة مساعد المدرب C.

القسم الثالث والرابع والكرة النسائية: رخصة المدير الفني C، رخصة مساعد المدرب D.

الناشئين: رخصة المدير الفني C، رخصة مساعد المدرب D.

البراعم: رخصة المدير الفني C، رخصة مساعد المدرب D.

يجوز استخراج تصريح مؤقت للمدرب للعمل في المسابقات لمدة موسم واحد فقط للرخصة المحددة لكل مسابقة بعد سداد الرسوم والتسجيل في أقرب دورة تدريبية.