شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربي ويارا وحسام عزب يمثلون التحكيم المصري بأمم أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، 3 حكام مصريين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب خلال الفترة من 5 حتى 26 يوليو المقبل.

ضمت قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى البطولة الثلاثي المصرى : شاهندة المغربي "حكم ساحة"، يارا عاطف "حكم مساعد"، وحسام عزب "حكم لتقنية الفيديو".

وتواصل اتحاد الكرة مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حتى تستطيع رابطة الأندية المصرية المحترفة إعلان جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز الجديد 2025 - 2026 .