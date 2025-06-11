شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى سادس فريق يصل لنهائي كأس عاصمة مصر.. ويكمل عقد المتأهلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما واصل البنك الأهلى تفوق على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يلتقى سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء الخميس باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، وتنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

وحقق فريق البنك الأهلي إنجازًا جديدًا بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، ليصبح بذلك سادس فريق يبلغ هذا الدور في تاريخ البطولة الوليدة.

وينضم البنك الأهلي بذلك إلى قائمة الفرق التي سبقته بالوصول للنهائي، والتي تضم كل من: "مودرن سبورت، غزل المحلة، سيراميكا، المصري البورسعيدي وطلائع الجيش".

وسيشكل نهائي كأس عاصمة مصر فرصة ذهبية للبنك الأهلي لختم موسمه بإنجاز تاريخي يضاف إلى سجلات النادي، ويكتب صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته المحلية.