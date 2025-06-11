شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الإسماعيلى غدا لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد السلام، فى تمام الخامسة مساء غد الخميس، مواجهة مثيرة بين إنبي والإسماعيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر، وكان إنبي خسر في الدور نصف النهائي أمام البنك الأهلي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما خسر الإسماعيلي أمام سيراميكا بنتيجة 3-0.

وراجع الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، المباريات السابقة لإنبي لوضع الخطة المناسبة للقاء المنتظر، فيما يسعى إنبي بقيادة حمزة الجمل لإنهاء الموسم بحسم المركز الثالث بالبطولة.

ومن المقرر أن يحصل البطل على مكافأة مادية تصل إلى 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه.

وتبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلي 3 ملايين و200 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

ويحمل فريق سيراميكا لقب البطولة في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وكان الإسماعيلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة المنافسة على البقاء في الدوري برصيد 23 نقطة، بينما أنهى إنبي الموسم في المركز الرابع بنفس المجموعة برصيد 27 نقطة.