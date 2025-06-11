شكرا لقرائتكم خبر عن تحت إشراف خبراء عالميين وبالتعاون مع بريزنتيشن لايف.. أكاديمية مصر للچودو تنظم معسكرها الثاني بمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد نجاح معسكرها الأول في فبراير الماضي ، تنظم أكاديمية مصر للچودو ثاني معسكراتها لعام 2025 بمدينة العلمين ويشرف علي المعسكر للمرة الثانية الخبير الأسباني سوجوي أوربارتي الحاصل علي فضية بطولة العالم 2009، والبطلة الأوروبية لورا جوميز صاحبة فضية العالم 2010.

يشارك في الإشراف علي المعسكر خبراء رياضة الچودو ، الياباني هيروشي أوزومي صاحب ذهبية كأس العالم 2005 وفضية أولمبياد اليونان 2004 ومدرب منتخب مصر للجودو ، والبطل الأوليمبي المصري هشام مصباح صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008 ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري للچودو والأيكيدو والسومو.

يقام المعسكر علي 4 أيام في الفترة من 2 حتي 5 يوليو المقبل ، ويضم تدريبات ومباريات ودية ومحاضرات فنية وتدريبات ذهنية ولياقة بدنية ، ويشارك في المعسكر أبناء أكاديمية مصر للجودو بالإضافة للاعبين من جميع الفئات العمرية من بعض الأندية المصرية والعربية .

وتشارك شركة بريزنتيشن لايف في تنظيم المعسكر بصفتها الراعي الإعلامي والمسوق الحصري لأكاديمية مصر للچودو ، وهو ما يفتح أبوابا لمعسكرات أكثر اختلافاً وأوسع انتشارا في الفترة المقبلة بتعاون شركة بريزنتيشن لايف مع أكاديمية مصر للچودو تحت رعاية الاتحاد المصري للچودو والأيكيدو والسومو.

يعد معسكر أكاديمية مصر للچودو إضافة جديدة للسياحة الرياضية باعتباره أول معسكر من نوعه تقام فيه التدريبات علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط وعلي شواطئ مدينة العلمين الجديدة لتصبح تجربة جديدة تمزج بين التمرين القوي والمناظر الطبيعية ما يعد بوابة جديدة وخطوة رائدة في المعسكرات الرياضية وإضافة إلي أجندة السياحة الرياضية العربية والشرق أوسطية .

الجدير بالذكر أن أكاديمية مصر الرياضية حققت نجاحات غير مسبوقة في فترة قصيرة منذ انطلاقها في يناير 2025 ، حيث حصدت 15 ميدالية ذهبية في مختلف المشاركات ، بجانب إقامة معسكرات داخلية وخارجية للاعبيها تزيدهم خبرة وقوة لتجهيزهم لأهم وأكبر البطولات القارية والدولية.