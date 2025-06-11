وسام أبو علي: جاهز للمشاركة مع الأهلي بكأس العالم للأندية..أراكم في ميامي

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أكد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أنه جاهز للمشاركة مع ناديه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام في أمريكا ، مُشيراً إلى أن يستعد للمشتركة مع المارد الأحمر في البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الأن أنا جاهز للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي..أراكم في ميامي"



وسام أبو علي عبر انستجرام

وينضم وسام أبو علي في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، إلى بعثة الأهلي في ولاية ميامي الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وغادر وسام أبو علي معسكر منتخب بلاده بعد مشاركته في مباراتي الكويت وسلطنة عمان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا، وفشل منتخب فلسطين في التأهل إلى الملحق النهائي للتصفيات المؤهلة للمونديال بعد التعادل بهدف لمثله أمس الثلاثاء، أمام سلطنة عمان.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الثالثة من فجر الأحد المقبل ، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.