شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تعديل وتمديد تعاقد ناصر منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، على تعديد وتمديد تعاقد ناصر منسى مهاجم الفريق الكروى الأول، بما يتناسب مع عطاءه وإمكانياته التى يظهر بها مع الفريق.

ويرغب مسئولى نادى الزمالك فى ترضية ناصر منسى بما يتماشى مع مستواه وإمكانياته، ومساهماته مع الفريق فى الفترة الماضية، لاسيما وإن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية موسم 2026 - 2027.

ومن المقرر أن يعقد مسئولى الزمالك جلسة مع ناصر منسى خلال الفترة المقبلة من أجل تمديد وتعديل تعاقده من الناحية المادية.

وقاد ناصر منسى الزمالك للتتويج بطلا لكأس مصر بعما سجل هدفاً أدرك به التعادل للزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2025، من انفراد بعد تمريرة متقنة من أحمد فتوح في الدقيقة 78 بعدما شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من سيف الجزيري ليلجأ الفريقين للاشواط الإَضافية ثم ركلات الترجيح التى إبتسمت للزمالك 8-7.

ناصر منسي، الذي قدّم أفضل مواسمه على الإطلاق مع الزمالك، أصبح اللاعب المنقذ لكتيبة ميت عقبة فلقد كان حاسمًا دائمًا كالعادة مع الفارس الأبيض.

ووصل منسي للهدف رقم 26 مع الزمالك هذا الموسم سجلها خلال 77 مباراة بقميص الأبيض.

ويعد ذلك ثالث نهائي يهز فيه ناصر منسي الشباك فلقد سجل مع طلائع الجيش ضد الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2019-2020 وخسر بركلات الترجيح.

كما سجل مع الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي 2025 وفاز بركلات الترجيح

في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي كان الزمالك متأخرًا حتى الدقائق الـ15 الأخيرة، وشارك منسي من على مقاعد البدلاء وسجل وجر المباراة لركلات الترجيح وفاز بها الزمالك، وهو ما تكرر أيضًا اليوم بهدف التعادل في الوقت القاتل ليجر المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض.

ناصر منسي هو الهداف الثاني للدوري المصري، لكنه يمتلك رقمًا مميزًا هو أن أهدافه في الدوري المصري سجلها كلها من اللعب المفتوح بدون ركلات جزاء وفي دقائق أقل من إمام عاشور هداف المسابقة.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.