شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والملعب.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية رفقة 31 نادياً لأول مرة في التاريخ، ويخوض الأهلي هذه البطولة العالمية وسط طموحات قوية من الجماهير الحمراء بتقديم عروض جيدة ونتائج قوية في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية

يلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي vs إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.