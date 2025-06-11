شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن لافتة تجمع ميسي مع إمام ووسام: كل العيون على المباراة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صورة لـ "لافتة عملاقة" في أحد شوارع ولاية ميامي تجمع نجمي الأهلي أمام عاشور ووسام أبو علي مع الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وزميله بالفريق سيرخيو بوسكيتس وذلك قبل مباراة الفريقين فجر الأحد المقبل في ضربة البداية بكأس العالم للأندية ، وعلّقت الصفحة على الصورة ، قائلة :"كل العيون على المباراة الافتتاحية"



صفحة الأهلي

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الثالثة من فجر الأحد المقبل ، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.