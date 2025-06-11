شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو للجنة التظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مسئولو نادى الزمالك، بشكوى جديدة ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق الذى انتقل لصفوف فريق الأهلى، بعدما أكدت لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى شكوى النادى ضد اللاعب.

وانتظر الزمالك انتهاء إجازة عيد الأضحى لتقديم شكوى جديدة ضدزيزو إلى لجنة التظلمات، بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً فى صفقة انتقال حر، وتعد هذه خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك السابق، يوم الجمعة، الماضية، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، ونجح مسئولو الأحمر فى قيد اللاعب داخل قائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وشارك أحمد زيزو لأول مرة مع الأهلي فى مباراة باتشوكا الودية استعدادًا لكأس العالم للأندية الذى ينطلق يوم 14 يونيو الجاري، ونجح زيزو في تسجيل ضربة الجزاء بعد تعادل الفريقين 1 / 1 ، واللجوء لضربات الترجيح التي انتهت بفوز باتشوكا بنتيجة 5 / 3.