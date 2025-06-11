الامارات | لائحة المنتخبات الـ13 المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن.. بينها الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد اختتام تصفيات آسيا المرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 المقرر في ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، أصبحت قائمة المنتخبات التي ضمنت التأهل بشكل رسمي تضم 13 دولة من بينها دولة عربية وحيدة هي منتخب الأردن الذي صعد لأول مرة في تاريخه.. فيما يلي قائمة المتأهلين حتى الآن:

- الدول المضيفة:

الولايات المتحدة، كندا، المكسيك

- المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات:

اليابان، الأرجنتين، إيران، نيوزيلندا، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، الإكوادور.

- يتم تقسيم المتأهلين على النحو التالي:

آسيا (8)، إفريقيا (9)، كونكاكاف (6)، أميركا الجنوبية (6)، أوقيانوسيا (1)، أوروبا (16). يمثل هذا التقسيم 46 فريقا من أصل 48 فريقا مشاركا. ستحدد البطولة الفاصلة التي يشارك فيها ستة فرق أخرى مقعدين في كأس العالم.

- تتوزع المنتخبات الـ48 المشاركة على 12 مجموعة من أربعة فرق، بحيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

افتتاح وختام مونديال 2026

تقام المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو. أما النهائي، فمن المقرر اقامته في 19 يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

يستضيف 16 ملعبا النهائيات (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك و2 في كندا).

المدن الـ16 المضيفة لمونديال 2026:

الولايات المتحدة: كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجليس، ميامي، دالاس، هيوستن

المكسيك: مونتيري، المكسيك، غوادالاخارا

كندا: فانكوفر، تورونتو