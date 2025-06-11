سون يزيد التكهنات حول مستقبله بعد الحديث عن انتقاله إلى السعودية

الرياص - اسماء السيد - سيول : زاد النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون من الغموض حول مستقبله مع توتنهام الانكليزي بعد أن قال إنه "سينتظر ويرى" ما سيحدث وسط تكهنات عن امكانية انضمامه الى أحد الفرق في السعودية.

ويبقى عام واحد في عقد اللاعب مع توتنهام وارتبط اسمه أخيرا بالرحيل بعد أن ساعد الفريق اللندني على إنهاء 17 عاما من الانتظار لمعانقة الالقاب من خلال إحراز مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وقال إبن الـ 32 عاما للمراسلين بعد فوز بلاده على الكويت 4 0 في تصفيات كأس العالم الثلاثاء "عوضا عن البوح بأي شيء في الوقت الحالي، اعتقد انه علينا جميعا الانتظار لنرى ما سيحصل".

وأضاف "لكن بمعزل عن المكان الذي سأرسو فيه، سوف أبذل دائما قصارى جهدي. لن يتغيّر الامر".

وُتوّج سون بباكورة ألقابه مع توتنهام بعد الفوز على مانشستر يونايتد 1 0 في نهائي يوروبا ليغ الشهر الماضي، الا ان ذلك لم ينقذ مدربه، الأسترالي أنج بوستيكوغلو، من شبح الاقالة بعد ان احتل الفريق المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الممتاز على أبواب منطقة الهبوط.

وتعرض سون لسلسلة من الانتقادات على خلفية مستوياته المتراجعة، لكنه حض على العودة بقوة الموسم المقبل، أينما كانت جهته.

وأوضح اللاعب الذي انضم الى توتنهام من باير ليفركوزن الالماني في عام 2015 "أعلم أن الناس يقولون إنني أمضيت عاما مخيبا للآمال، ولكن على الصعيد الشخصي، كان هذا الموسم مميزا لأنك تلعب كرة القدم من أجل الفوز، والفائزون فقط هم من يتم تذكرهم".

وتابع "لم أكن في أفضل حالاتي طوال فترات الموسم ولكنني آمل أن أكون في حالة أفضل مع بداية الموسم الجديد".

ضمنت كوريا الجنوبية تأهلها الى نهائيات كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بفوزها على العراق 2 0 الاسبوع الماضي.

وتصدر "محاربو تايغوك" المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية من دون خسارة في عشر مباريات.