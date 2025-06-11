خسارة قاسية للولايات المتحدة امام سويسرا 0-4 تزيد الضغوط على بوكيتينو

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تعرض المنتخب الاميركي مستضيف كأس العالم 2026 بالمشاركة مع كندا والمكسيك لخسارة ودية قاسية امام ضيفه السويسري 0 4 الثلاثاء، لتتواصل الضغوط على مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل عام من النهائيات.

ووجد المنتخب الاميركي الذي يستعد لخوض غمار مسابقة الكأس الذهبية نفسه متأخرا 0 4 بعد أول 36 دقيقة من عمر اللقاء في ناشفيل.

وسجل دان ندويي، مايكل أيبشير، بريل إمبولو ويوهان مانزامبي أهداف المنتخب السويسري، وسط استياء واضح للجماهير التي لم تتردد في اطلاق صافرات الاستهجان.

وهذه الخسارة هي الرابعة تواليا لفريق بوكيتينو، وهي المرة الاولى التي يتعرض فيها المنتخب الاميركي لاربع هزائم متتالية منذ عام 2007.

وخاض بوكيتينو اللقاء بتشكيلة تجريبية تحضيرا للكأس الذهبية التي تنطلق الاحد بمواجهة ترينيداد وتوباغو، وسط غياب عدد من النجوم البارزين.

وطلب نجم ميلان الايطالي كريستيان بوليسيك إعفاءه من المشاركة للحصول على الراحة، فيما يشارك ثنائي يوفنتوس الايطالي ويستون ماكيني وتيم وياه في كأس العالم للاندية.

وقال بوكيتينو إنه يتحمل مسؤولية اختيار تشكيلة غير مخضرمة لم تكن قادرة على مجاراة السويسريين وأضاف "أولا إنها مسؤوليتي باختياري التشكيلة الاساسية. أردت ان امنح الدقائق للاعبين معينين، لكننا لم ندخل ابدا في أجواء المباراة".

في المقابل، حاول المدافع ووكر زيمرمان التخفيف من وطأة الخسارة مشيرا الى أنه هناك وقتا كافيا للفريق لتطوير أدائه قبل كأس العالم العام المقبل.

وقال "من السهل النظر الى النصف الاول والاعتقاد بأن كل شيء سينهار، وبأننا عاجزون عن العودة من نتيجة مماثلة".