شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الفلسطينى خارج حسابات الأجانب فى الدورى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء اللوائح الجديدة التي أعلنتها رابطة الأندية، لن يُحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، ما يعني خروجه من حسابات الحد الأقصى المسموح به للاعبين الأجانب في مختلف الأقسام خلال الموسم المقبل.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وبحسب اللوائح يُسمح لأندية القسم الأول بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى، مع إمكانية مشاركة نفس العدد في المباراة الواحدة، بينما يسمح لأندية القسم الثاني بقيد 3 لاعبين أجانب، وللقسم الثالث بلاعب واحد فقط، دون إمكانية تجاوز هذا العدد في التشكيل الأساسي للمباريات.

كما تتيح اللوائح قيد 3 لاعبين أجانب في جميع المراحل السنية، مع منع إشراك أي لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

وبذلك يُمنح اللاعب الفلسطيني ميزة خاصة تتيح للأندية قيده دون التأثير على عدد الأجانب المسموح به، الأمر الذي قد يُعيد تقييم الأندية لخططها التعاقدية، خاصة في ظل القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في المباريات.