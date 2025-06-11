شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع وكيل محمد شريف للانضمام للفريق والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية مع وكيل محمد شريف لاعب الأهلى والخليج السعودى السابق للتفاوض حول انضمام اللاعب إلى الزمالك فى ميركاتو الصيف.

وكان الزمالك اقترب بشدة من الحصول على توقيع محمد شريف خلال أبريل الماضى بعد تقديم عرض مالى كبير لضم اللاعب، إلا أن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة أملا في العودة لفريقه السابق الأهلى تزامنا مع اقتراب رحيل كولر المدير الفنى للأهلى وقتها الذى لم يكن يرحب بعودة شريف للفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يتوصل الزمالك لاتفاق مع وكيل محمد شريف لإتمام صفقة انضمام شريف للأبيض خلال الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الزمالك عرض على اللاعب الأشهر الماضية ما يقرب من مليون دولار من أجل الحصول على توقيعه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده، ورفض وقتها محمد شريف الرد على مفاوضات الزمالك إلا بعد التأكد من عدم العودة لناديه السابق الأهلى، ورفض السويسرى مارسيل كولر فكرة عودته مرة أخرى، خاصة أنه هو من رحب برحيله للدورى السعودى من بوابة الخليج.