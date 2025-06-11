شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الفريق يدفع الزمالك لرفض عروض رحيل محمد شحاتة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك مناقشة أى عروض احترافية يتلقاها محمد شحاتة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، خلال الفترة الحالية، فى ظل رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى الحفاظ على اللاعبين "مستقبل" الفريق.

ويعد محمد شحاتة أحد أهم العناصر الشابة فى فريق الزمالك بالوقت الحالى، لاسيما وإنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز وبمستوى جيد، مما يجعل مسئولى الزمالك يغلقون الأبواب أمام أي عروض يتلقاها اللاعب فى الفترة الحالية.

وكان أحد وكلاء اللاعبين قام باخطار الزمالك أن هناك عرض كرواتى يتم تجهيزه لتقديمه للفريق الابيض بضم شحاتة، وتمسك الزمالك باستمرار شحاتة ورفض رحيله مهما كان العرض الذى سيتلقاه النادى، فى ظل استمرار عقد اللاعب مع النادى عدة مواسم بالاضافة إلى رغبة المجلس فى تمديد عقده وتعديله ماليا.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك تعديل عقد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول بالنادى، مع تعديل القيمة المالية للعقد بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب.

ويرغب الزمالك فى تمديد عقد محمد شحاتة على أن ينتهى مع الأبيض بعد 5 سنوات، للحفاظ على اللاعب من أى إغراءات مالية من أندية أخرى، حيث يٌعد محمد شحاتة من أفضل لاعبى الفريق ويتميز بسنه الصغير وإمكانياته الفنية فى مركز خط الوسط.