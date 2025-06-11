شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة فى مواجهة البحرين وديا اليوم استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة الأول "رجال"، بقيادة مديره الفنى الجديد ماركو بونيتا، نظيره البحرينى ودياً اليوم الأربعاء، للمرة الثانية استعداداً لبطولة العالم المقرر إقامتها فى الفلبين سبتمبر المقبل.

وكان قد خاض منتخب الطائرة الأسبوع الماضى مواجهة ودية أولى شهدت فوز الفراعنة على نظيره البحرينى بنتيجة 4-1.

ويستعد المنتخب الوطنى للمشاركة فى بطولة العالم للرجال، التى تقام فى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

جدير بالذكر أن الخبير الإيطالى ماركو بونيتا حرص بنفسه على متابعة جميع اللاعبين فى الدورى المصرى وتابع بشدة المحترفين فى أوروبا والدوريات العربية، وكذلك مجموعة الكبار والناشئين واستطاع الاستقرار على القائمة النهائية التى يتم تجهيزها من الآن للمشاركة في بطولة العالم بالفلبين.