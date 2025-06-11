شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 35 لاعبًا فى قوائم أندية الممتاز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل. وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.

قطاعات الناشئينشهدت لوائح قيد الناشئين توسعًا ملحوظًا، حيث سيُسمح بقيد 35 لاعبًا لكل فئة عمرية على حدة، وذلك كالتالى..

35 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2007 وما بعدها.

35 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2008 وما بعدها.

35 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2009 وما بعدها.

35 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2010 وما بعدها.

35 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2011 وما بعدها.

35 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2012 وما بعدها.

فرق البراعم (المراحل العمرية المبكرة)

75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2013 وما بعدها.

75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2014 وما بعدها.

75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2015 وما بعدها.

75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2016 وما بعدها.

75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2017 وما بعدها.

يُتوقع أن تُساهم هذه الزيادة الكبيرة فى أعداد قيد البراعم فى تعزيز المشاركة المجتمعية في كرة القدم، واكتشاف المواهب في سن مبكرة جدًا، مما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية على المدى الطويل.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة كرة القدم المحلية على جميع المستويات، وتوفير بيئة مثالية لنمو المواهب وضمان استمرارية المنافسة.