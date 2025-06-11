شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تسلم جون إدوارد ملف الصفقات والمدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت لجنة التخطيط بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، جون إدوارد المدير الرياضى الجديد للقلعة البيضاء، جميع الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم من أجل مباشرة عمله بشكل طبيعى.

وبدأ جون إدوارد العمل فى ملف الصفقات والمدير الفنى الجديد الذى سيتولى قيادة الفريق خلفاً لأيمن الرمادى الذى انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم، ونجاحه فى التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك كشف حقيقة الخلاف مع جون إدوارد المشرف على الكرة بفريق فاركو بعد الاتفاق معه على تولى منصب المدير الرياضى للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء لا حقيقة لها.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزمالك سيعلن عن تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً قريباً، لافتاً إلى أن تأخير القرار الرسمى لا علاقة له بوجود خلاف مع إدوارد وسيتم كشف تفاصيل توليه المهمة قريباً.

فى سياق متصل عقد أحمد حسام ميدو "عضو" لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة حاسمة مع جون إدوارد خلال اليومين الماضيين، اتفق فيها على خطة وشكل قطاع الكرة في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاح إلى دعم في الفريق الأبيض فضلاً عن الاستقرار على ملف الراحلين.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك بأفكار جون إدوارد ومدى علاقاته القوية بوكلاء اللاعبين ورؤساء الأندية في أفريقيا والوطن العربى، حيث يعول عليه المجلس فى إحداث نقلة كبيرة في ملف التعاقدات بالقلعة البيضاء وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.