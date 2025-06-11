شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف للدورى.. تعرف على رسوم اشتراك جميع المسابقات بالموسم الكروى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الاتحاد المصرى لكرة القدم باب القيد الصيفى للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التى تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2025/2026.

وحدد اتحاد الكرة رسوم اشتراكات المسابقات، حيث تُسدد قبل قبول قوائم الإضافة وجاءت شروطها وقيمتها كالتالي.

آخر موعد لسداد اشتراك مسابقة كأس مصر هو الاثنين 2025/8/18.

تُسدد رسوم مسابقات القسم الأول والثاني والثالث وكأس مصر وكرة الصالات والكرة النسائية في الاتحاد في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات.

تُسدد رسوم مسابقات المراحل السنية للقسم الأول والثاني في الاتحاد في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات.

تُسدد رسوم مسابقات القسم الرابع في الفروع في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات.

تُسدد رسوم مسابقات المراحل السنية للقسم الثالث والرابع في الفروع في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات.

وجاءت رسوم المسابقات كالتالي

القسم الأول: 100000 جنيه.

القسم الثاني (أ): 25000 جنيه.

القسم الثاني (ب): 15000 جنيه.

القسم الثالث: 10000 جنيه.

القسم الرابع: 5000 جنيه.

كرة الصالات: 5000 جنيه.

الكرة النسائية

أندية القسم الأول: 10000 جنيه.

أندية القسم الثاني: 5000 جنيه.

أندية القسم الثالث: 3000 جنيه.

كأس مصر

أندية القسم الأول: 50000 جنيه.

باقي الأندية: 10000 جنيه.

مسابقات المراحل السنية:

القسم الأول: 3000 جنيه لكل مسابقة.

القسم الثاني: 2000 جنيه لكل مسابقة.

القسم الثالث والرابع والناشئين: 1000 جنيه لكل مسابقة.