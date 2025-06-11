تصفيات مونديال 2026: البرازيل والاكوادور تحسمان تأهلهما والاوروغواي على المشارف

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : حجزت البرازيل مكانا لها برفقة الاكوادور في نهائيات كأس العالم 2026 في كرةالقدم الثلاثاء بفوزها الهزيل على الباراغواي 1 0 في ساو باولو، هو الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويدين بطل العالم خمس مرات بحسمه بطاقة التأهل الى هدف فينيسيوس جونيور (44).

وجاء هدف نجم ريال مدريد الاسباني من مسافة قريبة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول اثر كرة عرضية من الوافد الجديد الى مانشستر يونايتد الانكليزي، ماتيوس كونيا.

وكان الفوز بمثابة الهدية المثالية لأنشيلوتي في عيد ميلاده الـ 66، بعد ان تعادل الـ"سيليساو" امام الاكوادور من دون اهداف الاسبوع الماضي في مباراته الأولى.

وأشاد مدرب ريال السابق أنشيلوتي بـ "التزام" فريقه "وسلوكه" مضيفا: "كانت مباراة جيدة مع شوط أول جيد جدا، على الرغم من اننا عانينا قليلا لان الباراغواي خصم صلب جدا ولقد تباطأنا قليلا في الثاني".

وعزز فوز الاوروغواي على فنزويلا 2 0 في مونتيفيديو من فرص التأهل بالنسبة للبرازيل او الباراغواي عندما التقيا على ملعب كورنثيانز.

وكانت الباراغواي بحاجة لنقطة واحدة من أجل التأهل، في حين أن البرازيل احتاجت للفوز من أجل العبور.

وتقدمت البرازيل الى المركز الثالث في ترتيب أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة من 16 مباراة، لتضمن احتلالها احد المراكز الستة الاولى وبالتأهل التأهل بشكل مباشر.

ورأى أنشيلوتي عن نظرته الى الصيف المقبل أنه لديه "قائمة طويلة جدا" من 70 لاعبا في ذهنه، بمن فيهم نيمار الغائب بداعي الاصابة.

وتابع "أحببت اللاعبين الذين كانوا معي في هذه التشكيلة بسبب التزامهم، سلوكهم والاجواء".

من جهتها، تجمد رصيد الباراغواي عند 24 نقطة، ولا تزال بحاجة لنقطة إضافية فقط من أجل خطف بطاقة التأهل للمرة الاولى منذ عام 2010.

وضمنت الاكوادور ايضا تأهلها من خلال تعادلها السلبي امام مضيفتها البيرو في ليما.

واقتربت الاوروغواي من التأهل من خلال فوزها على فنزويلا في حين فقدت تشيلي حظوظها من خلال الخسارة امام بوليفيا 0 2.

سجل لمصلحة فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا كل من رودريغو أغيري وجورجيان دي أراسكايتا ليصبح بطل العالم مرتين على مشارف التأهل الى نهائيات العام المقبل.

فعلى غرار الباراغواي، تحتاج الاوروغواي أيضا لنقطة من مباراتيها الاخيرتين للتأهل.

اما فنزويلا التي تبحث عن التأهل للمرة الاولى في تاريخ البلاد فتحتل المركز السابع بـ 18 نقطة من 16 مباراة.

وتعادلت الأرجنتين بطلة العالم والمتأهلة منذ مراحل عدة امام كولومبيا 1 1 في بوينوس أيريس.