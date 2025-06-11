شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرفع حظر القيد عن وادى دجلة بعد نجاحه فى اجتياز تقييم "غرفة المقاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى وادى دجلة المصرى، اليوم، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد برفع حظر القيد المفروض عليه على المستوى الوطنى، وذلك بعد نجاح النادى فى اجتياز التقييم الخاص بغرفة المقاصة (FIFA Clearing House SAS)، وموافقة اللجنة التأديبية بالفيفا.

يأتى هذا القرار ليُنهى فترة من عدم اليقين بخصوص قدرة النادى على تسجيل لاعبين جدد، ويفتح الباب أمام وادى دجلة لتعزيز صفوفه بحرية استعدادًا للموسم الكروى المقبل.

يُعد رفع حظر القيد هذا بمثابة دفعة قوية لنادى وادى دجلة، حيث سيمكنه من تنفيذ خططه الفنية والإدارية بحرية كاملة، سواء بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تسجيل اللاعبين العائدين من الإعارة، أو تصعيد المواهب من قطاع الناشئين.

ويُتوقع أن يبدأ النادى فورًا فى وضع اللمسات النهائية على ملفات التعاقدات الجديدة، لضمان بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الاستحقاقات المقبلة.

ويوضح الخطاب بشكل صريح أن

نجاح التقييم: "غرفة المقاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA Clearing House SAS) قد أكدت أن وادي دجلة (المُدعى عليه) قد اجتاز تقييمًا لاحقًا للامتثال بالتوافق مع قرار اللجنة التأديبية بالفيفا في هذه الإجراءات".

إغلاق الإجراءات ورفع الحظر: "نتيجة لذلك، فإن الإجراءات الحالية ضد المُدعى عليه تعتبر مغلقة، ورفع حظر قيد أي لاعبين جدد أصبح دائمًا".

طلب رفع الحظر الوطني: "وعلى هذا النحو، فقد طُلب من الاتحاد المصري لكرة القدم (المُدعى عليه) على الفور رفع الحظر المفروض على المُدعى عليه على المستوى الوطني".

ويؤكد فيفا في خطابه أن هذا القرار يتعلق بشكل حصري بالموضوع المذكور في الخطاب، وأنه لا يوجد أي تحيز أو ضرر لأي حظر آخر قد يكون مفروضًا حاليًا على المُدعى عليه، كما يشدد الخطاب على أن "الجزاء المالي المفروض على المُدعى عليه في هذه الإجراءات، والذي لا يزال مستحقًا وواجب السداد كما قررته اللجنة التأديبية بالفيفا، يظل قائمًا".