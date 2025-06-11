شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الميركاتو الصيفي للدورى المصري اليوم والفترة الأولى تنتهى 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وحدد اتحاد الكرة الفترة الأولى للقيد الصيفي، حيث تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

وخلال هذه الفترة، ستتمكن الأندية من تسجيل اللاعبين في قوائمها الأولية، تمهيدًا للمراحل اللاحقة من عملية القيد، ويُنتظر أن تشهد هذه الفترة حراكًا كبيرًا في سوق الانتقالات مع سعي الأندية لإبرام صفقات جديدة وإعادة تنظيم قوائمها.

وتضمنت التعليمات الجديدة ضوابط وشروطًا لتسجيل اللاعبين في مختلف الأقسام والمراحل السنية، وكذلك القواعد الخاصة باللاعبين الأجانب والإعارات، كما حددت التعليمات شروط قيد الأجهزة الفنية والإدارية، بما في ذلك الرخص التدريبية المطلوبة، وقواعد خاصة بكرة الصالات والكرة النسائية.

وتم الإعلان عن فترات ومواعيد القيد للمراحل والقوائم المختلفة، بالإضافة إلى تفصيل الرسوم المتعلقة بالشكاوى، اللجان القضائية، القيد، الاستعلام، التصاريح، وتوثيق العقود.

وتشمل التعليمات أيضًا شروط اشتراكات المسابقات ورسومها المحددة لكل قسم ومسابقة، فضلًا عن مساهمات الأندية للحكام والكشف عن المنشطات، وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم العملية لضمان سير المسابقات بسلاسة ونزاهة في الموسم المقبلم.