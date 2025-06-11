شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل محمد شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك رفض اى عروض لرحيل محمد شحاتة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، خلال الفترة المقبلة، فى ظل الحاجة إلى جهود اللاعب فى الموسم الجديد، بعد أن قام احد وكلاء اللاعبين باخطار الزمالك أن هناك عرض كرواتى يتم تجهيزه لتقديمه للفريق الابيض بضم شحاتة.

وتمسك الزمالك باستمرار شحاتة ورفض رحيله مهما كان العرض الذى سيتلقاه النادى، فى ظل استمرار عقد اللاعب مع النادى عدة مواسم بالاضافة إلى رغبة المجلس فى تمديد عقد اللاعب وتعديله ماليا.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك تعديل عقد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول بالنادى، على أن يمتد موسما آخر، مع تعديل القيمة المالية للعقد بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب.

ويرغب الزمالك فى تمديد عقد محمد شحاتة موسما آخر، على أن ينتهى مع الأبيض بعد 5 سنوات، للحفاظ على اللاعب من أى إغراءات مالية من أندية أخرى، حيث يٌعد محمد شحاتة من أفضل لاعبى الفريق ويتميز بسنه الصغير وإمكانياته الفنية فى مركز خط الوسط.