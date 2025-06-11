شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الثاني يخوض معسكره الأول سبتمبر المقبل استعدادًا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر "الثاني" لكرة القدم لخوض معسكره التدريبي الأول في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس العرب المرتقبة في قطر.

ويأتي هذا المعسكر تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، الذي تولى مهمة الإشراف على هذا المنتخب بعد اعتذار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول عن عدم خوض البطولة.

ويهدف المعسكر إلى تجميع اللاعبين وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية التي تجمع نخبة المنتخبات العربية، حيث يُعد هذا المنتخب فرصة للاعبين الواعدين لإثبات قدراتهم وتمثيل بلادهم في المحافل الدولية، كما يمثل قاعدة لاكتشاف المواهب وتطويرها لدعم صفوف المنتخب الأول مستقبلاً.

ووضع حلمى طولان ومعاونوه بعض الأسماء التي يرغب في ضمها للمعسكر الأول ومن ثم الاعتماد عليها في كأس العرب ومن بينهم محمد شكرى ومحمود زلاكا لاعبا سيراميكا، ومحمود جاد وكريم العراقى من المصرى، ومحمد أبو جبل وأحمد مدبولى ومحمود الجزار ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

ويضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني في كأس العرب 2025 كلًا من: حلمي طولان مديرًا فنيًا، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي ومحمد نور مدربَين عامَّين، إلى جانب عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 9 تأهلوا مباشرة وفقًا لتصنيف "فيفا"، وعلى رأسهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما تُستكمل المقاعد السبعة المتبقية عبر التصفيات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.