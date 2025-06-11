شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يخطر الزمالك بأهمية استمرار شيكابالا بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أخطر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك ، إدارة النادى بضرورة استمرار محمود شيكابالا لاعب الفريق فى الموسم الجديد نظرا لدوره مع الفريق سواء داخل الملعب أو فى غرفة الملابس ، حيث يكون قائدا لهم ويقدم لهم النصائح ويحفزهم دائما للافضل.

ورغم أن عقد الرمادى مع الزمالك انتهى بنهاية كأس مصر إلا أنه أبلغ الإدارة برأيه الفنى من خلال التقرير الذى سلمه للمجلس بشأن الفريق.

وكان محمود عبدالرازق شيكابالا أبلغ مسئولو نادي الزمالك باستمراره الموسم المقبل، وعدم اعتزال كرة القدم، وذلك عقب نهاية كأس مصر والتتويج باللقب ، حيث سجل شيكا اخر ركلة ترجيحية بالمباراة امام بيراميدز.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة توجيه الشكر لـ أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح يوم الخميس الماضى.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك لم يبلغ الرمادى بالرحيل عن القلعة البيضاء، موضحاً أنه لم يتم حسم مصير المدير الفنى حتى الآن، وما زال هذا الملف قيد الدراسة من قبل المسئولين.