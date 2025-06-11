شكرا لقرائتكم خبر عن أهم اللحظات الفارقة فى رحلة الدرع الـ 45 وتتويج الأهلي بأصعب دوري والان مع تفاصيل الخبر

حسم فريق الأهلي لقب الدوري رقم 45 في تاريخه والثالث على التوالي، بعد التربع على قمة المسابقة برصيد 58 نقطة آخرها الفوز على فاركو في المباراة الختامية له بالمسابقة بسداسية نظيفة، مكنته من الإبقاء على الدرع في الجزيرة ورفض التفريط فيه نحو الذهاب إلى معقل نادي بيراميدز في الدفاع الجوي، والذي كان ينافسه على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وشهد مشوار الأهلي نحو تحقيق لقب الدوري العديد من اللحظات الفارقة التي أبقت على حظوظ الفريق الأحمر نحو الحفاظ على اللقب، بعدما كان بعيدا عن التتويج، بفضل فارق الأربعة نقاط مع بيراميدز، ولكن حدث أكثر من موقف كان نقطة تحول من سحب قمة الدوري من الفريق السماوي ونقلها إلى الفريق الأحمر، ويحتاج للفوز في مباراة فاركو الختامية في مشواره بالدوري لضمان التتويج بالدرع رقم 45 في تاريخه بدون النظر إلى نتائج باقي المنافسين، ولعل أزبر اللحظات الفارقة:

في الوقت الذي كانت تتجه فيه مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية من عمر الدوري نحو فوز الفريق السماوي بهدف نظيف، إلا أن أحمد رضا كان له رأيا آخر، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في الوقت القاتل، ويبقى على فارق الأربعة نقاط، بعدما كان الفارق في طريقه إلى 7 نقاط.

قام ياسر إبراهيم بإنقاذ أسطوري في مباراة سيراميكا، أبقى على حظوظ فريقه في الخروج بالثلاث نقاط بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف، ولكن لو مرت كرة محمد رضا لاعب سيراميكا إلى الشباك الحمراء التي أنقذها ياسر إبراهيم من على خط المرمى في الوقت بدل الضائع لخسر الفريق الأحمر نقطتين في مشوار التتويج باللقب الـ45 في تاريخه.

قاد السلوفيني جراديشار لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على بتروجت بنتيجة 3-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم 30 أبريل على ملعب الكلية الحربية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة للدوري، بعدما تقدم الأهلي مبكرًا بهدفين، عن طريق وسام أبو علي (10) وعمرو السولية (15) لكن بتروجت رفض أن ينتهي الشوط الأول دون أن يكون متعادلًا، وبالفعل سجّل هدفين متتاليين أيضًا، عن طريق رشاد المتولي من ركلة جزاء (45) ولاكي إيمانويل (45+5)، وفي الشوط الثاني، نجح البديل جراديشار، في تسجيل الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة 63.

سبق وقام ياسر إبراهيم بإنقاذ رائع في مباراة بتروجت في أول لقاء تحت قيادة عماد النحاس كان كفيلا بمساعدة فريقه على الخروج بالثلاث نقاط، ولكن حافظ لفريقه على الخروج بالثلاث نقاط ومكنه من حصد ثلاث نقاط ثمينة، وبداية التصحيح نحو حصد اللقب رقم 45.

ساهم هدف وسام أبو علي الذي سجله في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بمباراة البنك الأهلي بالجولة قبل الأخيرة، في الإبقاء على حظوظ الأهلي نحو التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، بعدما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل الإيجابي 1/1، والتساوي مع بيراميدز في عدد النقاط بعد فوز الأخير على بتروجت بثنائية في الجولة السابعة أيضا، ولكن قاضية وسام منحت الأهلي الانفراد بصدارة الدوري قبل حسم اللقب في الجولة الختامية.

تلقى بيراميدز خسارتين مفاجئتين من فاركو والبنك الأهلي، تسببت في فقدان 6 نقاط مؤثرة في مشوار المنافسة على اللقب، واستفاد منها الأهلي الذي فاز في كل مبارياته الستة تحت قيادة عماد النحاس، واستفاد من تعثر الفريق السماوي وتربع على القمة بفارق نقطتين حتى نهاية المسابقة.